Hanoï, 29 juin (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a demandé à la Jordanie de soutenir l'ambassade du Vietnam dans la protection des citoyens et de fournir des secours aux survivants vietnamiens d'une fuite de gaz toxique dans le port d'Aqaba lors d'une conversation téléphonique avec le vice-Premier ministre jordanien et ministre de Affaires étrangères et expatriés Ayman Al-Safadi, le 29 juin.

Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son . Photo : VNA

Au nom du gouvernement du Vietnam et du ministère vietnamien des Affaires étrangères, le ministre Bui Thanh Son a également exprimé sa plus profonde sympathie pour les pertes de la Jordanie causées par l'accident. Il a remercié le ministère jordanien des Affaires étrangères et les autorités pour avoir signalé rapidement les cinq Vietnamiens tués dans l'incident et pour avoir fourni une aide médicale aux blessés.Il a demandé aux autorités jordaniennes d'intensifier l'enquête sur la cause de l'explosion de gaz et de fournir des instructions sur la gestion des restes des morts.Selon l'ambassade du Vietnam en Arabie saoudite et en Jordanie, une explosion de gaz toxique dans le port d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie, le 27 juin, a tué 13 personnes et en a blessé 251 autres. Un premier rapport montre que l'accident a coûté la vie à cinq citoyens vietnamiens et en a blessé sept autres, tous membres d'équipage du navire Forest 6 battant pavillon de Hong Kong (Chine).Les citoyens vietnamiens nécessiteux peuvent contacter la ligne directe de protection des citoyens : ( 84) 981.84.84.84 ou celle de l'ambassade du Vietnam en Arabie saoudite : ( 966) 583.245.255 pour obtenir de l'aide.- VNA