L'attaché militaire vietnamien au Laos, le colonel Tao Van Thai lors du meeting.



Hanoi (VNA) - Dans la matinée du 9 mai, à Vientiane, le ministère laotien de la Défense a coopéré avec l’organe de l’attaché militaire du Vietnam au Laos pour organiser un meeting solennel célébrant les 65 ans de la victoire de Dien Bien Phu (7 mai 1954-7 mai 2019).

Le vice-ministre laotien de la Défense, le lieutenant-général Phuvong Vongphom; des généraux étant chefs d'unités du ministère laotien de la Défense et des centaines d'officiers et de soldats de l'armée du peuple laotien; des dirigeants de l'Association d'amitié Laos-Vietnam étaient présents. Du côté vietnamien, il y avait l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung; l’attaché militaire vietnamien au Laos, le colonel Tao Van Thai; des dirigeants de la communauté vietnamienne au Laos et des représentants d'entreprises vietnamiennes investissant au Laos.

Dans son discours d'ouverture, le vice-ministre laotien de la Défense, le lieutenant général Phuvong Vongphom, a souligné que la victoire de Dien Bien Phu était la plus grande victoire de l'histoire des combats contre les envahisseurs de l'armée et du peuple vietnamiens. Sous la direction du Parti et du président Ho Chi Minh, le Vietnam a vaincu l'ennemi ayant une force supérieure. C’est non seulement la victoire de l’armée et du peuple vietnamiens, mais aussi celle des peuples laotiens et cambodgiens, ainsi que celle de l’alliance des trois pays, obligeant l'ennemi à reconnaître l'indépendance nationale, la souveraineté et l'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Le vice-ministre laotien de la Défense a souligné que, sous la direction clairvoyante du Parti communiste du Vietnam, l'armée et le peuple vietnamiens ont réussi dans de nombreux domaines dans la cause de Renouveau, la protection des acquis révolutionnaires, la protection et la construction d'un régime socialiste fort et moderne, contribuant positivement à la cause de défense de la paix et de la stabilité dans la région Asie-Pacifique et dans le monde. C’est aussi un grand encouragement pour l’armée laotienne et ses concitoyens au service de la défense et du développement national.

S'exprimant lors de la cérémonie, l'attaché militaire vietnamien au Laos, le colonel Tao Van Thai a souligné que la victoire de Dien Bien Phu était l'un des sommets les plus éblouissants, un exploit glorieux pour les cinq continents, mettant fin totalement au joug de domination des colonialistes français au Vietnam et dans d'autres pays de la péninsule d'Indochine; affirmant que la victoire de Dien Bien Phu était la victoire commune des nations opprimées dans le monde, la victoire commune des trois pays d'Indochine.

A cette occasion, le colonel Tao Van Thai a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'Etat, à l'armée et au peuple laotien qui ont toujours réservé à la révolution vietnamienne, à l'Armée populaire du Vietnam leur soutien et leur assistance précieuse et efficace dans la lutte pour la libération nationale dans le passé ainsi que dans la cause de la construction et de la défense nationale d’aujourd'hui. Il a souhaité que l'Armée populaire laotienne, sous la direction clairvoyante du Parti populaire révolutionnaire du Laos, continue à développer vigoureusement l'esprit d’autonomie, à surmonter toutes les difficultés et tous les défis, mettre en œuvre avec succès les tâches confiées par le Parti, l'État et le peuple; construire une armée populaire laotienne plus forte, régulière et moderne, contribuant à protéger fermement le Laos pacifique, indépendant, unifié et prospère, et à s’avancer vers socialisme. Il a également souhaité la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. -VNA