Hanoi, 1er avril (VNA) - Le site Web Vietnam Briefing, géré par l’agence Dezan Shira & Associates, a publié un article mettant en évidence l'intégration du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales en analysant les différences entre la chaîne d'approvisionnement de ce pays et celles d'autres pays .

Photo d'illustration : VNA

Il a également offert un aperçu du secteur de l'électronique vietnamien, ainsi que de ses avantages et défis dans ce domaine.

L'article note que le Vietnam a connu une croissance économique régulière comprise entre 6% et 7 % au cours de la dernière décennie. Le commerce international et les investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam sont en croissance.

Malgré la pandémie, le Vietnam est l'un des rares pays à avoir connu une croissance positive du produit intérieur brut de 2,91% en 2020, a-t-il détaillé.

Le Vietnam est signataire de plusieurs accords de libre-échange (ALE) qui sont des facteurs qui permettent au pays de s'intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales, a-t-il prédit et évalué que la ratification des ALE avec l'Union européenne et le Royaume-Uni, et l’Accord de partenariat économique régional global (RCEP) aidera l’économie du Vietnam à croître.

Il a indiqué que le gouvernement vietnamien avait lancé diverses mesures d'incitation pour attirer les investissements et encourager les entreprises nationales à faire partie des chaînes de valeur mondiales.

Il fournit également des incitations supplémentaires sous la forme de politiques du travail et de la technologie, a-t-il ajouté.

Avec une participation proactive aux chaînes de valeur mondiales, le Vietnam est devenu l'un des principaux fabricants et exportateurs de produits électroniques, se classant 12e au monde et 3e de l'ASEAN en 2019 avec une valeur de 2,5 milliards de dollars, a-t-il souligné.

Il a souligné que le Vietnam doit encore travailler plus dur pour s'intégrer dans les chaînes de valeur mondiales et résoudre divers défis dans les secteurs de la logistique et des infrastructures.

Les produits au Vietnam doivent passer par de nombreux intermédiaires, des matières premières à la livraison, ce qui augmente les coûts de transaction. En outre, le faible lien entre les différents modes de transport et le manque de ressources humaines qualifiées sont d'autres défis pour ce pays, a-t-il indiqué.- VNA