Le secrétaire général et président de la République Nguyen Phu Trong présente le rapport récapitulatif des activités du président de la République pendant le mandat 2016-2021, lors de la séance d'ouverture de la 11e session de la 14e législature de l'AN. Photo : VNA

Hanoi, 29 mars (VNA) - L’Assemblée nationale entame, lundi 29 mars, à Hanoi, la deuxième semaine de la 11e session. Les députés discuteront des bilans 2016-2021 de la présidence de la République et du gouvernement.

Lors de la séance d’ouverture, le secrétaire général du Parti communiste et président Nguyên Phu Trong a présenté le rapport récapitulatif des activités du président de la République pendant le mandat 2016-2021.

Le dirigeant a exprimé que le président de la République s'intéresserait toujours au travail d’édification d’un Parti et d’un système politique sains et forts, ainsi que sa détermination dans la lutte contre la corruption.

Les résultats du mandat du président ont apporté une contribution importante à la promotion intégrale et synchrone de l'oeuvre de Renouveau, à la protection ferme de l'indépendance, de la souveraineté, de l'unité, de l'intégrité territoriale et à l'amélioration de la position du Vietnam dans la région et dans le monde, a-t-il souligné.

Dans son rapport de synthèse du gouvernement pour le mandat 2016-2021, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a souligné l'harmonie entre l'ouverture, le renouvellement, la promotion du développement socio-économique avec la consolidation et le renforcement du leadership et du prestige du Parti, la supervision de l'AN, et la coopération du Front de la Patrie et des organisations sociales.

Le gouvernement s’est intéressé au développement économique rapide, au progrès social et à la protection de l'environnement, à la promotion du développement socioéconomique à court et moyen terme, créant une base de développement rapide et durable à long terme.

La séance de discussions est retransmise en direct à la télévision et à la radio.-VNA