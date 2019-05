Le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Lors de la première journée de la 7e session de l’Assemblée nationale (AN), lundi 20 mai, le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV), Tran Thanh Man, a lu un rapport de synthèse des avis et motions adressés par des électeurs à l’organe législatif.



Après la 6e session de l’Assemblée nationale, le présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a collaboré avec le Comité permanent de l’Assemblée nationale pour synthétiser 3.518 idées et motions d’électeurs et habitants des quatre coins du pays.



Pour la 7e session de l’Assemblée nationale, le présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a présenté cinq propositions. En effet, il a demandé d’accélérer les projets d’envergure nationale, de développer les infrastructures des transports, de réduire les embouteillages dans les grandes villes et les zones économiques importantes, de continuer d’améliorer le climat des affaires et de l’investissement, de favoriser l’entrepreneuriat, la start-up et le secteur privé.



Il a demandé au gouvernement, au ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement et aux autorités locales d’avancer des mesures efficaces dans le tri et le traitement des déchets, de renforcer la communication pour améliorer la conscience des habitants dans les questions environnementales, de s’intéresser davantage à l’investissement dans la résilience aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques.



Il a en outre demandé d’intensifier la communication pour promouvoir le respect de la loi au sein de la population, d’avancer des mesures rigoureuses pour lutter contre la criminalité, les infractions routières, la cybercriminalité…, de traiter rapidement et sévèrement les graves violations de loi, et de renforcer la supervision de l’application des lois.



Il est par ailleurs nécessaire d’accélérer l’élaboration et la publication des textes d’application des nouvelles lois et ordonnances.



Il est aussi important de continuer d’œuvrer pour assurer la performance du système politique selon les Résolutions No 18 et 19 du Comité central du Parti, de renforcer la lutte contre la corruption, les gaspillages…



Après, Nguyen Thanh Hai, membre du Comité permanent de l’Assemblée nationale, présidente de la Commission des aspirations du peuple du Comité permanent de l’organe législatif vietnamien, a présenté un rapport sur les résultats de la supervision du traitement des motions adressées par des électeurs à la 6e session de l’Assemblée nationale. -VNA