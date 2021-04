Hanoï (VNA) – Jeudi après-midi 8 avril, avec 449/449 députés présents qui ont voté pour, soit 93,54% du nombre total de députés, l'Assemblée nationale a adopté la Résolution approuvant la liste de certains vice-présidents et membres du Conseil électoral national.Selon la résolution, Do Van Chien, secrétaire du Comité central du Parti, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti du Front de la Patrie du Vietnam ; Mme Vo Thi Anh Xuan, membre du Comité central du Parti, vice-présidente vietnamienne occupent le poste des vice-présidents du Conseil électoral national. En outre, certains autres fonctionnaires sont également approuvés comme membres du conseil.

Les députés votent pour approbation de la Résolution ratifiant la liste de certains vice-présidents et de membres du Conseil électoral national , du Conseil national de défense et de sécurité. Photo : VNA

Les hauts dirigeants vietnamiens votent pour approbation de la liste des vice-présidents et de membres du Conseil électoral national, du Conseil national de défense et de sécurité. Photo : VNA



Cet après-midi, avec 444/444 députés présents qui ont voté pour, soit 92,50% du nombre total de députés, l'Assemblée nationale a ratifié la proposition du président concernant la liste des vice-présidents et certains membres du Conseil national de défense et de sécurité.Alors, Pham Minh Chinh, Premier ministre occupe le poste de vice-président du Conseil national de défense et de sécurité. Vuong Dinh Hue, président de l'Assemblée nationale ; Phan Van Giang, ministre de la Défense ; Bui Thanh Son, ministre des Affaires étrangères occupent le poste des membres du conseil. - VNA