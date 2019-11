Les députés travaillent en groupe (Photo: VNA)



Hanoi, 15 novembre (VNA) - Les projets de lois sur l’investissement et sur les entreprises (amendées) ont été discutés à l’Assemblée nationale dans la matinée du 15 novembre, soit la vingtième journée de travail de la huitième session de l’AN de la 14e législature.



En ce qui concerne le projet de loi sur l’investissement (amendée), les députés ont demandé instamment que des dispositions précises et claires soient données aux zones autorisées et interdites aux investisseurs étrangers, ainsi qu’un examen approfondi sur les privilèges pour les entreprises étrangères liés aux terrains afin de garantir les intérêts de l’État, entre autres.



Dans l'après-midi, l'AN s'est concentré sur le projet de loi d’amendement et de complètement de certaines articles de la loi sur la promulgation de documents juridiques et le projet de loi sur la jeunesse (amendée).



L'AN reprendra ses activités le 18 novembre. -VNA