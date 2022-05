Un tronçon de la route Ho Chi Minh dans la province de Binh Phuoc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la 3e session de l'Assemblée nationale (AN), le ministre des Transports Nguyen Van The a présenté le 24 mai au matin un rapport évaluant la mise en œuvre de la résolution N° 66/2013/QH13 et le plan de mise en œuvre de la prochaine phase du projet de route Ho Chi Minh.

En vertu de la résolution N° 66/2013/QH13, le projet de route Ho Chi Minh depuis Pac Bo (province de Cao Bang au Nord) jusqu'à Dat Mui (province de Ca Mau au Sud), d'une longueur de 2.744 km, devait être achevé en 2020. En raison de la crise économique mondiale, 2.362 km ont été achevés à ce jour, soit 86,1% des travaux.



Le ministre des Transports Nguyen V an The. Photo: VNA

Selon le ministre Nguyen Van The, le gouvernement propose de continuer à investir pour achever les tronçons en cours et arranger des fonds pour deux tronçons marché Chu-fourche Trung Son et Rach Soi-Ben Nhat-Go Quao-Vinh Thuan dans la période 2021-2025.

Des députés participent à la 3e session de l'AN. Photo: VNA



Avec deux ans de retard sur le calendrier initial, le président de la Commission des Sciences, des Technologies et de l'Environnement de l'Assemblée nationale, Le Quang Huy, a affirmé que sa Commission demandait au gouvernement d'allouer des capitaux appropriés pour achever les travaux en 2022-2025. -VNA