La 3e session de la 15e AN. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La 15e Assemblée nationale du Vietnam poursuit le 7 juin sa troisième session avec des séances d'interpellation et de réponse aux interpellations.

Dans l'après-midi, les questions porteront sur l'organisation de la production associée au marché de consommation des produits agricoles, la coordination dans la mise en place des mécanismes et des politiques de promotion du commerce, de négociation pour l'ouverture et le développement du marché des produits agricoles.

Les solutions pour stabiliser le marché, contrôler les fluctuations des prix d'une série de produits agro-aquatiques, d'aliments pour animaux et de matériels agricoles font également partie des questions à clarifier.

De même, la réduction et la simplification des procédures administratives, l'attraction des investissements dans le secteur agricole, la promotion de l'application de la haute technologie dans la production à cet égard, l'amélioration de la valeur des marchandises, l'adaptation au changement climatique et la garantie du développement durable sont parmi autre contenu du débat.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural sera en charge de répondre à ces questions; et le vice-Premier ministre Le Van Thanh et les ministres du Plan et de l'Investissement ; des Finances; de l'Industrie et du Commerce; des Sciences et des Technologies; des Ressources naturelles et de l'Environnement participeront également à la séance d'interpellation pour clarifier les questions concernées.

Les séances seront retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam, la chaîne télévisée de l'AN, ainsi que la Voix du Vietnam. -VNA