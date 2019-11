Hanoi, 22 novembre (VNA) - Les députés de l’Assemblée nationale (AN) débattront plus en détail du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles et de la Loi sur les digues lors d'une séance plénière le 22 novembre à Hanoi.

Une séance de travail de l' Assemblée nationale . Photo : VNA

Au cours des discussions de groupe qui ont eu lieu précédemment, les députés sont convenus de la nécessité de promulguer la loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la prévention et la lutte contre des catastrophes naturelles et de la Loi sur les digues.

En ce qui concerne les amendements et les compléments à certains articles de la Loi sur la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles, les législateurs ont consenti à ajouter des règles sur les forces communales contre les catastrophes naturelles et à créer un fonds pour la lutte contre les catastrophes naturelles d’envergure central.

Tout en délibérant sur des amendements et des compléments à certains articles de la Loi sur les digues, ils se sont concentrés sur les activités interdites et ont proposé d'identifier les responsabilités des agences et organisations compétentes en matière de contrôle des inondations.

Dans l'après-midi, ils voteront sur la loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l'organisation du gouvernement et de la Loi sur l'organisation de l'administration locale, de la Loi sur la défense civile (révisée) et de la Loi sur l'entrée et la sortie des citoyens vietnamiens.

Le même jour, les législateurs doivent également se prononcer ce matin sur le départ du président de la Commission juridique de l’Assemblée nationale et de la ministre de la santé. Un vote aura lieu cet après-midi. - VNA