Les députés à plein temps se réunissent à Hanoi. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Les députés à plein temps se réunissent ces mercredi et jeudi à Hanoï lors d’une conférence organisée par le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN).

Ils doivent commenter six projets de loi et un projet de résolution qui seront soumis à l’AN lors de la quatrième session, prévue en octobre.

Il s’agit des propositions de modification de la loi sur l’inspection, sur l’exécution de la démocratie au niveau local, sur la prévention du blanchiment d’argent, sur les fréquences radiophoniques, sur la prévention de la violence familiale et sur les soins médicaux. Les députés devront également examiner le projet de résolution sur le règlement intérieur de l’AN.

Le président de l’AN, Vuong Dinh Huê, a déclaré qu’il s’agissait du forum illustrant le mieux les droits et la responsabilité des députés à plein temps.

L'organisation de la conférence est nécessaire, démontrant la détermination du Comité permanent de l’AN à maximiser son rôle, l'intelligence et la démocratie des députés à plein temps dans l'exécution de la tâche d'élaboration de la loi et s'inscrit également dans la tendance de réforme et de professionnalisation des activités de de l’AN et de ses organes, a indiqué Vuong Dinh Huê.

Les avis des députés à plein temps seront une base importante pour les agences concernées pour continuer à perfectionner les projets de loi dans le but d'assurer la plus haute qualité pour les soumettre à l’AN pour examen et décision lors de sa 4e session prochaine.

Dans la matinée, les députés à plein temps ont discuté des projets de la loi sur l’inspection (modifiée) et sur l’exécution de la démocratie au niveau local. -VNA