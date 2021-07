Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Poursuivant le programme de travail de la première session de la 15e législature de l'Assemblée nationale (AN), dans la matinée du 22 juillet, les députés ont écouté le rapport évaluant les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique, du budget de l'État au cours du 1er semestre et des solutions pour réaliser le plan de développement socio-économique et le budget de l'État pour les six derniers mois de l'année.

Selon le vice-Premier ministre Pham Binh Minh, la situation socio-économique au cours du premier semestre est restée stable et a obtenu des résultats positifs dans de nombreux domaines.

Pour l'heure, face aux évolutions complexes de la pandémie de COVID-19 dans le pays avec l'apparition du nouveau variant Delta, qui se propage plus rapidement et plus dangereusement notamment dans la région économique clé du Sud, le delta du Mékong, et Ho Chi Minh-Ville, le Comité central du Parti, le Bureau Politique et le Secrétariat du Parti ont envoyé un télégramme sur des tâches clés visant à renforcer la prévention, la lutte contre le COVID-19 et le développement socio-économique.

Dans le contexte de pénurie mondiale de vaccins, le secrétaire général du Parti, le président, le président de l'AN, notamment le Premier ministre et les ministères et branches ont appelé les pays et les organisations internationales à aider le pays de différentes formes à accéder aux vaccins.

S'agissant aux tâches dans les mois restants de 2021, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a déclaré que le gouvernement était déterminé à atteindre le double objectif mais la priorité en ce moment était de se concentrer sur la prévention et le contrôle du COVID-19 pour promouvoir la production et les affaires et s'efforcer d'atteindre les objectifs fixés.

Selon Pham Binh Minh, tous les secteurs et localités doivent se concentrer sur le traitement des cas graves, la réduction des décès et la mise en œuvre efficace de la stratégie vaccinale.

En outre, il est nécessaire de contrôler strictement les activités d'entrée et de sortie ; de renforcer le traçage, la gestion de l'isolement et post-isolement ; de disposer de solutions synchrones et efficaces pour le contrôle aux frontières ; de gérer strictement les violations. -VNA