Députés lors de la première session de la 15e législature de l’Assemblée nationale. Photo :VNA

Hanoï (VNA) - Le contenu le plus important de la deuxième semaine de travail, également la dernière de la première session de la 15e législature de l’Assemblée nationale (du 26 au 28 juillet), concernera les élections des postes importants de l’Etat.



Lors de la première journée de la deuxième semaine de travail, l'Assemblée nationale élira le président du Vietnam, le Premier ministre, le vice-président du Vietnam, le président de la Cour populaire suprême, le président du Parquet populaire suprême.



L'Assemblée nationale approuvera en outre la nomination des vice-Premiers ministres, ministres et autres membres du gouvernement ; du vice-président et des membres du Conseil national de défense et de sécurité ; des juges de la Cour populaire suprême.



Les députés travailleront également sur d’autres questions importantes, dont les résultats du plan de développement socio-économique et le budget d’Etat au premier semestre, les mesures à prendre au second semestre, le plan quinquennal de développement socio-économique pour 2021-2025, les programmes cibles nationaux sur la réduction durable de la pauvreté et l’édification de la Nouvelle Ruralité pour 2021-2025.



La séance de clôture de la première session de la 15e législature de l’Assemblée nationale aura lieu le 28 juillet et sera retransmise en direct sur la télévision et la radio. -VNA