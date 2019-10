Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Les députés ont poursuivi la neuvième journée de travail, en séance plénière, ce jeudi 31 octobre à Hanoï, dans le cadre de la 8e session de l’Assemblée nationale (AN) de la 14e législature, sous l’égide de la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan.



Le vice-président de l’AN, Phung Quoc Hien, a dirigé la séance de discussion portant sur les résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et du budget de l'État en 2019 et le Plan de développement socio-économique, de prévisions budgétaires, de distribution du budget central en 2020.

Les députés ont approuvé les rapports du gouvernement sur ces questions et les rapports de vérification du Comité permanent de l’AN, affirmant que ceux-ci avaient brossé un tableau complet de la situation socio-économique du pays en 2019 et proposé des solutions et des tâches relatives au développement socio-économique en 2020.



Ils ont appelé à une évaluation plus approfondie de la durabilité et de la qualité de la croissance, en soulignant de nombreux problèmes en suspens concernant les infrastructures socio-économiques, la gestion de la qualité de l'éducation et de la formation, la réduction de la pauvreté, l’édification de la Nouvelle ruralité, l’écart de développement entre régions, la pollution de l’environnement…



Ils ont également suggéré des solutions pour promouvoir un développement socio-économique rapide, stable et durable dans les années à venir.



Vendredi 1er novembre, dans la matinée, les députés vont travailler en séance plénière pour débattre le Plan global de développement socio-économique des régions peuplées des minorités ethniques et des régions montagneuses en difficulté.



Dans l'après-midi, ils vont examiner les contenus concernant le paiement des impôts, l’exploitation minière et des ressources d’eau, la caisse d'assurance maladie… -VNA