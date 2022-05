Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Ce mercredi 25 mai, à Hanoï, l'Assemblée nationale a poursuivi sa troisième journée de travail, sous l’égide du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue.

Dans la matinée, l'Assemblée nationale a débattu en groupe des questions comme l’évaluation complémentaire des résultats de la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et du budget de l'Etat en 2021 ; la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique et du budget de l'État dans les premiers mois de 2022 ; la ratification de l’arrêté de compte du budget de l'État en 2020 ; la mise en œuvre de la Résolution No 42/2017/QH14 du 21 juin 2017 relative au règlement à titre d’essai des créances douteuses dans des établissements de crédit,...

Dans l'après-midi, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière, sous l’égide du vice-président permanent de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Les députés ont écouté des responsables présenter un document et un rapport sur le Projet sur la loi sur l'examen et le traitement médicaux (amendée) ; un rapport sur l'explication, l'absorption et la révision du Projet de loi sur le cinéma (amendé).

Ils ont ensuite discuté du Projet de loi sur le cinéma (amendé). Les discussions ont porté sur les questions : fourniture de services de production cinématographique à des organisations et particuliers étrangers ; politiques de l'État, responsabilité de la gestion de l'État pour le développement du cinéma et de l'industrie cinématographique ; création d’un fonds de soutien au développement du cinéma ; développement des ressources humaines, coopération internationale dans les activités cinématographiques ; droits et obligations des producteurs de films, des réalisateurs, des acteurs et des autres membres ; diffusion des films…

A l'issue de la séance de débat, l'Assemblée nationale a entendu le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme Nguyen Van Hung et le président de la Commission de la culture et de l'éducation Nguyen Dac Vinh clarifier des questions soulevées par les députés. -VNA