Des députés lors d'une séance de discussions. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Ce mercredi 13 novembre, l'Assemblée nationale a poursuivi sa dix-huitième journée de travail dans le cadre de sa 8e session, à Hanoi, sous l’égide de la présidente de l'Assemblée nationale du Vietnam, Nguyen Thi Kim Ngan.



Les séances de travail ont été dirigées par le vice-président de l'Assemblée nationale, Do Ba Ty.



Les députés ont écouté présenter un rapport sur les résultats de surveillance de la "Mise en œuvre des politiques et des lois en matière de prévention et de lutte contre les incendies pour la période 2014-2018".



Lors du débat, 38 délégués ont donné leurs suggestions, qui ont porté sur les contenus tels que la prévention des incendies de forêt, la prévention des incendies dans les immeubles d'habitation, l’application des sanctions contre les ouvrages mis en service sans des examens en matière de prévention et de lutte contre les incendies.



Au cours des discussions, les ministres de la Construction, Pham Hong Ha et de la Sécurité publique, To Lam, ont clarifié certaines questions concernées.



Le jeudi 14 novembre, l'Assemblée nationale va voter pour adopter la Résolution sur la distribution du budget d’Etat pour 2020, discuter en séance plénière les révisions de la Loi sur la gestion et l'utilisation des armes, des explosifs et des instruments de soutien et de la Loi sur l'entrée, la sortie, le transit et la résidence des étrangers au Vietnam.



Les députés vont discuter de la question de la frontière commune entre le Vietnam et le Cambodge. -VNA













source