Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (centre). Photo : VNA

Jakarta (VNA) – Poursuivant le programme de travail dans le cadre de la 56e réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN (AMM-56) et les réunions connexes à Jakarta, Indonésie, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son a participé le 13 juillet à des réunions des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN +1 et leurs partenaires – la Nouvelle-Zélande, l’Inde, la Russie, l’Australie et la Chine.



Les ministres ont estimé les progrès de la mise en œuvre des plans d'action et les résultats de la coopération dans tous les domaines qui ont contribué à la relance inclusive et la croissance durable.



Les partenaires ont affirmé attacher une grande importance aux relations avec l'ASEAN, soutenir son rôle central, l'aider à construire la communauté et promouvoir ensemble le dialogue, la coopération et la réponse aux défis communs, ainsi contribuer plus efficacement à la paix, à la sécurité, à la stabilité et au développement durable.





La réunion des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Nouvelle-Zélande. Photo : baoquocte.vn baoquocte.vn

Avec la Nouvelle-Zélande, les ministres ont félicité la fin des négociations visant à rehausser le niveau de l'Accord de libre-échange ASEAN-Australie-Nouvelle-Zélande afin d'approfondir la coopération économique et commerciale. L'ASEAN a pris en haute estime le soutien de la Nouvelle-Zélande dans ses efforts pour faire face aux changements climatiques, réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture et améliorer la capacité du Centre de coordination de l'ASEAN pour l'aide humanitaire.

Lors de la réunion entre les ministres des Affaires étrangères ASEAN et l'Inde, les deux parties ont approuvé l'annexe du Plan d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique intégral, établi à la fin de 2022. Ils ont souligné la priorité dans le renforcement de la coopération dans les affaires maritimes, connectivité, économie numérique, cybersécurité, santé, environnement et prévention de la criminalité transnationale. L'ASEAN a suggéré que l'Inde continue de prêter attention à la réduction des écarts de développement et à la coopération au développement sous-régional.





Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN et de la Russie. Photo : baoquocte.vn

La réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN et de la Russie a adopté la Déclaration commune commémorant le cinquième anniversaire du partenariat stratégique ASEAN - Russie, s'engageant à promouvoir et à approfondir la coopération pratique, en particulier dans les domaines où la Russie a des atouts et où l'ASEAN en a besoin.



Lors de la réunion ASEAN-Australie, les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération en faveur du développement durable, de soutenir le Dialogue de haut niveau ASEAN-Australie sur le changement climatique et la transition énergétique, prévue à la fin d'année au Vietnam.



Lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères ASEAN-Chine, les pays ont salué les progrès des négociations visant à rehausser le niveau de l'Accord de libre-échange ASEAN-Chine, reconnu les progrès dans les négociations du Code de conduite en Mer Orientale (COC). Les deux parties sont convenues de faire de 2024 l'année des échanges entre les peuples de l'ASEAN et de la Chine.



S'exprimant lors des réunions, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a apprécié les progrès considérables de la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires ; demandé aux partenaires de soutenir le rôle central du bloc régional, de l'aider dans la construction de la communauté. Il a proposé des orientations pour renforcer la coopération entre l'ASEAN et ses partenaires, en particulier dans la mise en œuvre des accords de libre-échange, l'investissement, le tourisme, le développement des ressources humaines, la connectivité des infrastructures et la coopération sous-régionale, ainsi que l'élargissement des priorités de coopération dans la réponse au changement climatique, l'énergie, la sécurité, la sécurité alimentaire et la croissance verte.



A propos de la situation internationale et régionale, l'ASEAN et ses partenaire ont souligné l'importance de maintenir et d'assurer la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, et de créer des conditions favorables à une croissance inclusive et à des efforts de développement durable.



Le ministre vietnamien a demandé aux partenaires de soutenir la position et les efforts communs de l'ASEAN au regard de la question de la Mer Orientale et d'autres questions internationales et régionales ; les a appelé à se joindre à l'ASEAN pour accroître le dialogue, instaurer la confiance et résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international.



Il a souligné l'importance de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) pour s'orienter vers un Code de conduite en Mer Orientale (COC) pratique et efficace, conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982, pour la paix et de la coopération dans cette zone maritime. -VNA