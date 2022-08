Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a participé le 4 août aux conférences ministérielles des Affaires étrangères ASEAN+1 et ASEAN+3, et coprésidé la conférence des ministres des Affaires étrangères ASEAN – République de Corée.

Les pays ont donné des orientations pour promouvoir la coopération. Les partenaires ont tous exprimé leur importance pour la relation et soutenu le rôle central de l'ASEAN.

Le chef de la diplomatie vietnamienne a souligné l'importance d'un dialogue franc, d'une coopération sincère et axée sur la qualité des mécanismes de coopération régionale.

Il a déclaré que les mécanismes de l'ASEAN entrent en jeu, contribuant efficacement à la confiance et à la coopération régionales, appelant aux pays à assumer leurs responsabilités et à participer à la construction des processus d'intégration et de connectivité dans la région, en particulier en réduisant l'écart de développement et la coopération sous-régionale.

S’agissant de la question en Mer Orientale, le Vietnam et les pays aséaniens réaffirment leur position au fil des ans, de s’efforcer de faire de Mer Orientale une mer de paix et de coopération dans la région et dans le monde.

L'ASEAN appelle les parties à faire preuve de retenue, à éviter de compliquer la situation et à régler les différends sur la base du droit international et de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

L’ASEAN a discuté profondément de la situation au Myanmar. Le bloc s’efforce de trouver des solutions pour cette crise actuelle.

L'ASEAN a également souligné l'importance du dialogue dans l'approche de la question nucléaire de la péninsule coréenne.

Le même jour, les ministres des Affaires étrangères des pays de l’ASEAN a rencontré la ministre d’Etat britannique Amanda Milling.

Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour mettre pleinement en œuvre les relations de dialogue récemment établies entre l'ASEAN et le Royaume-Uni.

Ils ont approuvé le plan d'action 2022-2026, donnant la priorité au commerce, à l'investissement, aux énergies renouvelables, à l'innovation, au changement climatique, vers le développement durable.

L'ASEAN a proposé au Royaume-Uni de soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable, l'éducation, le développement des ressources humaines et l'octroie des bourses d'études pour les étudiants des pays de l'ASEAN.

Dans la matinée du même jour, le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son a rencontré son homologue japonais, Yoshimasa Hayashi.

Les deux ministres ont convenu de renforcer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions d'intérêt commun.

Vers le 50e anniversaire de l'établissement des relations, les deux ministres ont en outre convenu de promouvoir l'organisation de visites de hauts dirigeants, de renforcer la coordination et d'améliorer l'efficacité des mécanismes de dialogue, notamment la 12e réunion du Comité de coopération Vietnam - Japon ; de mettre en œuvre le programme d'aide publique au développement (APD) pour le Vietnam ; de renforcer la coordination et partager les positions dans les cadres des Nations Unies, de l'ASEAN, du Mékong..., contribuant au maintien de la paix, de la stabilité et du développement prospère et durable de la région. -VNA