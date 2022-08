Photo: VNA



Phnom Penh (VNA) – Le chef de la diplomatie vietnamienne, Bui Thanh Son, a assisté le 3 août au matin à l’ouverture de la 55e conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-55) à Phnom Penh, au Cambodge.



Le même jour, le ministre Bui Thanh Son a rencontré la ministre néo-zélandaise des Affaires étrangères, Nanaia Mahuta, la ministre canadienne du Commerce international, de la Promotion des exportations, de la Petite entreprise et du Développement économique, Mary Ng, et la ministre d’Etat britannique Amanda Milling.





Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue néo-zélandaise, Nanaia Mahuta. Photo: VNA



Lors de leur rencontre, Bui Thanh Son et Nanaia Mahuta ont convenu de renforcer l’échange de délégations entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, de s’efforcer de porter la croissance annuelle moyenne de la coopération économique bilatérale à 20%...

Les ministres Bui Thanh Son et Mary Ng ont convenu de renforcer les contacts de haut niveau et de profiter efficacement de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).