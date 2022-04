Hanoï, 25 avril (VNA) - Un dialogue a été co-organisé par l'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) et l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) au Vietnam pour promouvoir le rôle des femmes dans la diplomatie le 25 avril à Hanoï.

Photo d'illustration : VNA

Le dialogue sur "Les femmes et la diplomatie – rôle des femmes dans le leadership et la gestion" faisait partie d'une série d'événements initiés par ONU Femmes au Vietnam pour renforcer et autonomiser les femmes dans des rôles de leadership. Il visait également à marquer les 45 ans d'adhésion du Vietnam à l'ONU (1977 - 2022).



S'adressant à l'événement, la présidente et ambassadrice de VUFO, Nguyen Phuong Nga, a déclaré que les femmes et le rôle des femmes sont devenus une préoccupation de l'ONU et de nombreux pays à travers le monde, y compris le Vietnam.



Le rôle des femmes dans la politique et la diplomatie a été de plus en plus renforcé, a-t-elle déclaré. Les femmes, notamment celles du Vietnam, se sont activement engagées et ont occupé des postes importants dans les organisations politiques et diplomatiques.



Elle a ajouté que les femmes ont apporté une contribution excellente et efficace aux opérations de maintien de la paix de l'ONU, tandis que le pourcentage de femmes rejoignant ces missions est supérieur à l'objectif fixé par l'ONU. Leur participation aux missions de maintien de la paix a contribué à renforcer la compréhension mutuelle et à renforcer l'amitié et la coopération entre les peuples du monde entier, a-t-elle noté.



Avec les deux tiers de son personnel étant des femmes, le VUFO accorde une grande attention au renforcement des capacités des femmes et à leur autonomisation dans la diplomatie, a déclaré Nguyen Phuong Nga.



La représentante d'ONU Femmes au Vietnam, Elisa Fernandez, a souligné que l'égalité des sexes reste une priorité absolue de l'agenda mondial et un sujet de préoccupation pour l'ONU et de nombreux pays dans le monde. Elle a souligné le rôle de plus en plus important des femmes vietnamiennes dans la diplomatie, en particulier dans les missions de maintien de la paix de l'ONU.

Au cours du dialogue, les conférencières ont partagé leur précieuse expérience d'acquisition de connaissances et de compétences pour les activités diplomatiques dans un environnement international en évolution rapide, inspirant ainsi d'autres femmes à tirer le meilleur parti de leurs forces et leur montrant comment équilibrer entre la vie professionnelle et la vie personnelle.- VNA