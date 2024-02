Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé pour promulgation la directive N°07/CT-TTg du 22 février 2024 sur l’amélioration de l’efficacité des activités économiques des groupes et entreprises publics en 2024.Le Premier ministre demande aux entreprises publiques d’élever leur conscience et leur responsabilité dans la gestion du capital et des actifs de l'État au sein des entreprises, de mettre en œuvre efficacement leurs projets de restructuration pour la période 2021-2025, leurs stratégies de développement, leurs plans annuels de production, de commerce et d’investissement et leurs plans quinquennaux déjà approuvés.Elles doivent accélérer la mise en œuvre des projets d'importance nationale, renforcer les investissements dans l’innovation et les domaines émergents. Elles doivent également améliorer leur capacité d'innovation, renouveler leurs modèles de gouvernance conformément aux pratiques internationales et renforcer leur compétitivité sur les marchés national et international.Les groupes et entreprises publics sont exhortés à maintenir leur rôle de pionnier en matière d’innovation, de transformation numérique et de reprise économique.Le groupe Electricité du Vietnam (EVN) doit accélérer la mise en œuvre du projet de construction des projets de ligne de 500 kV du circuit 3, de Quang Trach (province de Quang Binh, au Centre) à Phô Nôi (province de Hung Yên, au Nord) pour une entrée en service en juin 2024.EVN, le groupe gazo-pétrolier national du Vietnam (PVN), le groupe du charbon et des industries minérales du Vietnam (TKV) doivent mettre en œuvre efficacement le Plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l'horizon 2045 (Planification de l'électricité VIII), pour garantir la sécurité énergétique nationale et un approvisionnement suffisant en électricité des activités économiques et quotidiennes des populations.Le groupe Petrolimex et les grandes entreprises publiques de commerce de carburants amélioreront leur capacité de prévision des évolutions de la situation du marché mondial, édifieront des scénarios appropriés pour garantir l’approvisionnement suffisant en carburants et minimiser les désavantages dus aux fluctuations des prix mondiaux des carburants.Les compagnies générales des vivres du Nord et du Sud participeront activement à la mise en œuvre du projet de développement durable d'un million d'hectares de riziculture de qualité et à faibles émissions pour une croissance verte dans le delta du Mékong jusqu'en 2030.Les ministères, secteurs, organes, Comités populaires de niveau provincial et les agences représentatives des propriétaires promouvront la réforme des procédures administratives, créant un environnement d’investissement favorable.Les ministères des Ressources naturelles et de l’Environnement ; des Finances ; de l’Agriculture et du Développement rural doivent soumettre dans les meilleurs délais au gouvernement la promulgation des décrets relatifs à l’application de la Loi foncière (amendée). -VNA