Hanoi (VNA) - La satisfaction des personnes doit être utilisée pour mesurer la qualité et l’efficacité de la fourniture du service public consulaire des organes de représentation du Vietnam à l’étranger, pour contribuer au redressement au développement post-pandémie, a déclaré le chef par intérim du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, Doan Hoang Minh.

Soulignant la détermination du ministère à construire un secteur diplomatique complet, moderne, professionnel, sain et fort, il a déclaré que son ministère est profondément conscient de sa responsabilité de continuer à améliorer la qualité du service consulaire.

Le ministère considère le renforcement institutionnel comme la base et la perfection des règles et des processus et de la réforme administrative comme la percée, a dit Doang Hoang Minh.

Il attache également de l'importance à la formation du personnel et à l'application informatique dans le travail consulaire, a ajouté le responsable.

Ces derniers temps, pour aider à promouvoir la diplomatie économique pour le développement national post-pandémie, le ministère a exhorté les agences concernées, y compris le Département consulaire et le Département des relations extérieures de Hô Chi Minh-Ville, et les bureaux de représentation à l'étranger de prendre des mesures concertées et globales pour réformer fortement les services consulaires.

En particulier, ils ont souvent fourni des informations sur les politiques de voyage, de résidence, de sortie et d'entrée de pays afin de proposer des moyens pour créer les meilleures conditions possibles pour les voyages et les activités commerciales entre le Vietnam et d'autres pays; disposé d'un personnel compétent et renforcé les applications informatiques pour les services publics ; écouté les opinions des gens pour apporter les ajustements appropriés aux procédures consulaires ; et coordonné avec les agences nationales et étrangères pour résoudre les questions liées à la résidence et à la mobilité des citoyens, a-t-il poursuivi.

Il s'est déclaré convaincu qu'avec une forte détermination et des mesures concrètes, le travail consulaire en 2023 continuera à jouer son rôle important du secteur diplomatique, répondant ainsi à la demande croissante des personnes et des entreprises dans le nouveau contexte.