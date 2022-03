Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Une réunion pour passer en revue le travail de coordination entre le président et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a eu lieu le 24 mars à Hanoï.

Le président a souligné qu'en 2021, la coordination entre le président et le Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a obtenu de nombreux résultats positifs, notamment l’encouragement et le rassemblement des gens pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam a lancé et appelé aux dons pour soutenir la prévention et le contrôle de l'épidémie de COVID-19 pour un montant de 21.803 milliards de dongs.

Le président et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam ont encouragé les gens de toutes les classes sociales à participer aux mouvements d'émulation patriotique et aux grandes campagnes lancées par le Parti, l'État et le Front de la Patrie du Vietnam.

En particulier, les deux parties se sont coordonnées pour développer un Projet stratégique sur la construction d'un État de droit socialiste et pour bien accomplir la tâche d'inspecter, de superviser et de diriger les élections des députés à la 15e Assemblée nationale et des membres aux conseils populaires à tous les niveaux pour la période 2021-2026.



En 2022, le président a demandé au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam d'être plus proactif dans la proposition et la critique des lignes directrices du Parti, ainsi que des politiques et lois de l'État, en particulier les politiques, lois et règlementations liées aux droits et intérêts légitimes du peuple.

Le Front de la Patrie du Vietnam et les organisations de masse doivent mobiliser le peuple pour qu'il participe activement à la lutte contre la corruption, les événements négatifs et le gaspillage, proposer des plans d'action spécifiques pour diversifier les activités de coopération bilatérale. - VNA