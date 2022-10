Bibliothèque de l'école primaire Dinh Bang 2, où les élèves sont inspirés et favorisent une culture de la lecture. Photo: BBN/CVN



Hanoï (VNA) - L’édition 2022 du concours d’"Ambassadeurs de la culture de lecture" à Bac Ninh s’est déroulé du mois d’avril au mois de juin 2022.



Son thème porte sur “L’aspiration au développement national”. Après deux mois, le Comité d’organisation a obtenu plus de 46.000 œuvres d’élèves venants de 207 écoles de la province.



Le jury a décerné deux premiers prix, sept deuxièmes prix, 11 troisièmes et 25 prix d’encouragement.



En outre, on compte d’autres prix destinés aux meilleures articles littéraires, à des vidéo brillantes, à deux des plus impressionants projets concernant la promotion de la culture du livre, etc.



Le titre d’“Ambassadeur de la culture de lecture 2022 à Bac Ninh” au niveau du secondaire a été remis à Phan Bảo Chi, collégienne de l’école Vũ Ninh. Vũ Thùy Trang, élève en CM1 de l’école primaire Đình Bảng 2 s’est vu décerner le titre d’“Ambassadeur de la culture de lecture en 2022" au niveau primaire de Bac Ninh.



Le prix collectif a été remis à l’école primaire Tiên An qui a présenté le plus grand nombre de participants, à l’école primaire Tuong Giang et à l’école secondaire Hoàng Hoa Tham qui ont vu plusieurs de leurs candidats primés.-CVN/VNA