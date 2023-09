L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l'invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Nguyen Phu Trong, le président américain Joseph R. Biden, Jr., effectuera une visite d'État au Vietnam les 10 et 11 septembre.



A cette occasion, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc Knapper, a rencontré la presse le 6 septembre pour informer de la prochaine visite du président américain ainsi que des relations de coopération entre les deux pays.



En réponse à la question sur le but et les significations de la prochaine visite du président américain au Vietnam, l'ambassadeur Marc Knapper a déclaré que la politique des États-Unis à l'égard du Vietnam au cours des dernières années repose sur le respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et du régime politique de chacun. Le Vietnam et les États-Unis partagent une même approche concernant certaines questions internationales, y compris la Mer Orientale.



Ainsi, les deux parties sont entièrement d'accord sur l'importance du respect du droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 et du règlement pacifique des questions en Mer Orientale.



Les États-Unis partagent également avec le Vietnam dans des domaines de coopération internationale tels que la réponse au changement climatique, la santé, etc. En outre, ils sont prêts à partager les efforts déployés par le Vietnam pour devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045 et atteindre l'objectif de «zéro émission nette» d'ici 2050.



L'ambassadeur américain a également souligné la signification de la prochaine visite du président américain pour la promotion des échanges entre les deux peuples et exprimé son espoir que la visite du président Joe Biden offrirait davantage d'opportunités de coopération dans l'éducation. -VNA