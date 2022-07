Hanoï, 1er juillet (VNA) - La police de l'île espagnole de Majorque a déclaré le 25 juin avoir arrêté deux citoyens vietnamiens accusés de viol sur une jeune fille de 17 ans et de violation de la vie privée, selon l'ambassade du Vietnam en Espagne.

Les médias étrangers ont rapporté le cas d'une jeune fille de 17 ans violée par deux célèbres artistes vietnamiens. Photo : Majorcadailybulletin

Les deux hommes ont été libérés sous caution et attendent la décision des autorités espagnoles, a indiqué l'ambassade.Après avoir pris connaissance de l'affaire, l'ambassade a pris les premières mesures de protection des citoyens, a tenu des séances de travail avec les agences locales compétentes pour vérifier les informations et a demandé à la partie espagnole de garantir les droits et les intérêts légitimes des citoyens et de fournir des mises à jour sur le règlement.- VNA