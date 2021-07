Article sur le journal PathetLao . Source : kpl.gov.la

Vientiane (VNA) - A l'occasion du 74e anniversaire de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie du Vietnam (27 juillet 1947), plusieurs grands journaux lao ont publié mardi des articles sur l'alliance de combat Laos-Vietnam et les grands mérites des soldats volontaires et experts vietnamiens au Laos.

Le journal PathetLao de l'Agence de presse lao (KPL), a publié un article intitulé "L'alliance de combat Laos-Vietnam, symbole de la grande amitié". L'article a insisté que les soldats volontaires et les experts vietnamiens, de concert avec l'armée et le peuple lao, ont surmonté plusieurs difficultés pour remporter des victoires dans deux guerres de résistance contre les colonialistes français et les impérialistes américains (de 1945 à 1975).

L'article a affirmé que le Parti et l'État du Laos ont décerné de nobles récompenses à des collectifs et individus qui étaient des soldats volontaires et experts vietnamiens en reconnaissance de leurs grands mérites.

Le journal PathetLao a également affirmé que les grandes contributions des cadres, des soldats volontaires et des experts vietnamiens ont grandement contribué à l'édification et à la consolidation de la solidarité spéciale entre les deux pays Vietnam-Laos et les deux armées.

En outre, le journal Pasaxon (Peuple) a également publié un article intitulé "Laos - Vietnam marchent ensemble sur la voie du développement".

L'article a souligné que l'alliance de combat Laos-Vietnam était un symbole de la volonté et de la détermination de lutter pour l'indépendance, la liberté, la paix et la justice.

Enfin, l'article a affirmé que de nombreux volontaires et experts vietnamiens se sont sacrifiés au Laos pour apporter une vie paisible et la liberté à deux peuples. -VNA