Des pompiers sont déployés pour éteindre le feu de l'immeuble dans la rue d’Einbecker, l’arrondissement de Lichtenberg, à Berlin, en Allemagne. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Deux personnes ont été sérieusement blessées, dix autres plus légèrement dans un incendie survenu l’après-midi du dimanche dans un immeuble de deux étages situé à la rue d’Einbecker, l’arrondissement de Lichtenberg, à Berlin, en Allemagne.

Le feu qui s'est déclaré à 13h30 heure locale, a endommagé les couloirs de deux étages et le toit de l’immeuble. La cause de l'incendie est toujours inconnue.

Parmi les 12 blessés, cinq enfants sont plus légèrement et il n’y a pas de victime vietnamienne.

L’immeuble comprend environ dix appartements dont la plupart est embauchée par des Européens de l’Est et certains Vietnamiens. L'immeuble est géré par le Vietnamien Pham Xuan Thu.



Après l'incendie, environ 120 pompiers et ambulanciers ont été déployés sur les lieux et une heure après, le feu a été maîtrisé. -VNA