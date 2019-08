La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, et le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Heng Samrin.

Bangkok, 26 août (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, a rencontré le président de l'Assemblée nationale cambodgienne, Samdech Heng Samrin, en marge de la 40e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 40) à Bangkok le 26 août.



La présidente Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé l'espoir que la coopération étroite et efficace entre les deux législatures contribuerait à renforcer les relations entre le Vietnam et le Cambodge.



Les deux dirigeants ont souligné la coopération efficace et axée sur les résultats entre les AN dans les différents domaines, ainsi que leur soutien mutuel lors de forums interparlementaires régionaux et internationaux, contribuant ainsi à promouvoir la coopération et à créer une perception commune au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et AIPA.



Heng Samrin a déclaré que le Sénat et l’AN du Cambodge étaient prêts à soutenir la présidence vietnamienne de l’AIPA en 2020.



À cette occasion, il a remercié le Parti, l'État et le peuple vietnamiens d'avoir sauvé les Cambodgiens du régime génocidaire et d'avoir soutenu le pays pendant la reconstruction nationale.



La présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan a déclaré qu'elle souhaitait que Heng Samrin et l'Assemblée nationale créent des conditions favorables à l'organisation d'échanges entre parlementaires des deux pays en 2019 et 2020.



Se félicitant des efforts conjoints pour réaliser 84% de la démarcation de la frontière et de la plantation de bornes, elle a exhorté les deux parties à achever le reste des travaux, contribuant ainsi à la création d'une frontière commune de paix, d'amitié, de coopération et de développement.



Mme Nguyen Thi Kim Ngan a exprimé son espoir que les deux AN continueront leur coordination, pour une AIPA unie. -VNA