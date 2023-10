A partir du 15 août 2022, la compagnie Vietnam Post met en service le Centre régional de transport et de logistique du Nord contrôlé par codes-barres, en appliquant l'intelligence artificielle avec 100% précision. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Des vendeurs ambulants aux grandes entreprises vietnamiennes, tous se joignent à la transition numérique . En passant progressivement des méthodes traditionnelles à la technologie numérique, chacun a des chances égales en matière d’accès aux services, à la formation et aux connaissances.Les paiements sans contact sont de plus en plus populaires au Vietnam. Les gens peuvent facilement voir des codes QR de paiement dans les stands de légumes et de viande au marché ou dans les restaurants, les magasins de composants électroniques...Aider les gens à profiter des avantages de la transition numérique est l'un des objectifs du "Mois d'action en réponse à la Journée nationale de la transformation numérique, le 10 octobre".Ce mois-ci, les groupes communautaires de technologie numérique poursuivent leurs efforts pour populariser l’utilisation des services en ligne, le paiement sans numéraire et les méthodes pour se protéger contre les dangers et les risques dans le cyberespace.En particulier, des politiques préférentielles sont lancées pour encourager les gens à utiliser des produits et services numériques. Jusqu'à présent, plus de 50 entreprises dans neuf domaines ont lancé de nombreux programmes promotionnels.Le thème de la Journée nationale de la transformation numérique 2023 est d’"Exploiter les données numériques pour créer de la valeur". Selon le ministre de l'Information et de la Communication, Nguyen Manh Hung, pour se développer rapidement et durablement, il faut agir sur deux fronts : vulgariser rapidement les connaissances de base via des plateformes numériques partagées à l'échelle nationale, et accéder rapidement à des nouveautés grâce à certaines locomotives.Le 3 juin 2020, le Premier ministre a signé la Décision n°749/QD-TTg approuvant le "Programme national de transformation numérique pour 2025, vision à l'horizon de 2030". Ce dernier vise à développer le gouvernement numérique, l'économie numérique, la société numérique et à favoriser la création d'entreprises de technologie numérique d'envergure internationale.Le Vietnam est l'un des premiers pays à approuver un programme et une stratégie nationaux sur la transformation numérique. Cela crée une condition favorable pour que le pays puisse exploiter pleinement et de manière proactive les opportunités offertes par la révolution technologique. –VNA