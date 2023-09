L'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam, des entreprises et des organisations échangent des protocoles d'accord et de coopération liés à la transition numérique et à la transition verte. Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - Un forum sur la transition numérique et la transition verte pour le développement durable s'est tenu le 30 septembre à la ville de Ha Long, dans la province septentrionale de Quang Ninh, dans le cadre de l'événement Techconnect et Innovation Vietnam 2023.



Organisé par le ministère des Sciences et des Technologies et la province de Quang Ninh, cet événement a offert des opportunités aux entreprises et aux organisations de se lancer dans la transition numérique et la transition verte.



Lors du forum, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui The Duy, a souligné que la transition numérique et la transition verte jouaient un rôle clé dans la promotion de la croissance économique, l'amélioration de la productivité du travail, la compétitivité et l'efficacité de la production et des entreprises, tout en réduisant la dépendance aux sources de matières premières polluantes et en limitant les émissions de carbone.



Les participants se sont engagés à soutenir la transition écologique du Vietnam vers le développement durable, à promouvoir la transition numérique et la transition verte pour accélérer le processus d'industrialisation et de modernisation du pays dans le contexte actuel, à accélérer le programme de coopération internationale sur la recherche et l'innovation d'Horizon Europe pour le Vietnam, ainsi qu'à proposer des solutions de transition numérique complètes pour les entreprises.



Ils ont discuté des mesures visant à mettre en œuvre des politiques et des programmes d'assistance pour promouvoir la transition numérique et la transition verte afin de raccourcir le processus d'industrialisation et de modernisation du pays, tout en proposant l'élaboration d'un mécanisme de soutien à la transition verte, des solutions de transition numérique pour les entreprises vietnamiennes, en particulier des conseils efficaces pour les petites et moyennes entreprises de la province de Quang Ninh.



Quang Ninh a adopté une orientation de développement fondée sur la philosophie de passer du "marron" au "vert" dans une perspective durable basée sur trois piliers : Nature - Personnes - Culture, en optimisant les ressources internes et en attirant les investissements. La province se concentre sur le développement de l'industrie verte, de l'industrie propre, des hautes technologies, ainsi que des technologies intelligentes et respectueuses de l'environnement.



Dans le cadre du Forum, l'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam, des entreprises et des organisations ont échangé des protocoles d'accord et de coopération liés à la transition numérique et à la transition verte. -VNA