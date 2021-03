Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vient de décider de financer le groupe de caoutchouc du Vietnam (VRG) et la Compagnie générale du café du Vietnam (Vinacafe) pour soutenir les organisations et les employeurs de minorités ethniques dans les zones montagneuses et/ou en difficulté particulière.

Selon cette décision, ces deux entreprises seront soutenues à hauteur de près de 63 milliards de dongs (plus de 2,7 millions de dollars) prélevés du budget central en 2021.

VRG est une société à capitaux multiples, dans laquelle l'État détient un capital dominant, tandis que Vinacafe est une société d'État. L'année dernière, les exportations de caoutchouc et café se sont respectivement chiffrées à près de 2,4 milliards et 2,7 milliards de dollars.

Le caoutchouc et le café sont cultivés sur des sols basaltiques, principalement répartis dans les régions montagneuses du Nord, du Tay Nguyen (Hauts Plateaux du Centre) et du Nam Bô Oriental. Dans ces régions, peuplées d'ethnies minoritaires, les infrastructures laissent encore à désirer, et la vie des gens reste encore difficile.

Ces dernières années, le gouvernement s’est toujours intéressé à l’amélioration de la vie des minorités ethniques dans les zones reculées et isolées, en assistant notamment les entreprises à embaucher des travailleurs issus de ces minorités.

Le 8 octobre 2012, le Premier ministre a rendu une décision de soutien aux organisations et unités qui emploient des travailleurs issues d'ethnies minoritaires dans les zones montagneuses et/ou en difficulté particulière. -VNA