Début des séances d'interpellation et de réponse aux interpellations de la 3e session de la 15e Assemblée nationale. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La séance de questions-réponses de la 3e session de la 15e Assemblée nationale ont commencé mardi après-midi 7 juin et se poursuivront jusqu’au 9 juin, axée sur l’agriculture et le développement rural, les finances, la banque et les transports, a annoncé le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê.



A la fin de cette séance couverte médiatiquement en direct, le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh montera au créneau pour répondre aux questions des députés sur la gouvernance du gouvernement.



Le président de l’Assemblée nationale a demandé aux députés de poser des questions claires; et aux personnes interrogées de donner des réponses précises. Chaque député a une minute pour poser sa question et la personne interrogée a cinq minutes pour y répondre.



Afin de continuer de réformer et d’améliorer la qualité des activités de l’Assemblée nationale, des activités d’interpellation, de mieux répondre aux exigences et aux aspirations des habitants et des électeurs, le plus haut législateur a demandé aux élus et aux ministres de respecter le sens des responsabilités, de s’en tenir à la réalité objective pour rendre les séances d’interpellations vivantes, constructives et efficaces.



Les citoyens et les électeurs de tout le pays attendent des réponses directes et responsables des ministres, a-t-il souligné.



Débutant les interpellations, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Lê Minh Hoan, doit répondre aux questions sur l’organisation de la production liée au marché des produits agricoles, la coordination dans la mise en place des mécanismes et politiques de promotion du commerce, de négociations pour l’ouverture et le développement du marché des produits agricoles.



Les solutions pour stabiliser le marché, contrôler les fluctuations des prix d’une série de produits agricoles et aquatiques, d’aliments pour animaux et de matériel agricole font également partie des questions à répondre.



De même, la réduction et la simplification des procédures administratives, l’attraction des investissements dans le secteur agricole, la promotion de l’application des hautes technologies dans la production, l’amélioration de la valeur des marchandises, l’adaptation au changement climatique et la garantie du développement durable sont des autres contenus des débats.



Le vice-Premier ministre Lê Van Thanh et les ministres du Plan et de l’Investissement; des Finances; de l’Industrie et du Commerce; des Sciences et des Technologies; des Ressources naturelles et de l’Environnement participeront également aux séances d’interpellations, qui seront retransmises en direct à la Télévision du Vietnam, à la Télévision de l’Assemblée nationale et à la Voix du Vietnam. –VNA