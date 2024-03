Hanoi (VNA) - Avec les avantages existants, une plus grande attention est accordée à l'amélioration de la qualité du durian vietnamien afin de continuer à affirmer sa position dans les exportations et rester dans le club des produits d'exportation "à 1 milliard de dollars" en 2024, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Le Vietnam compte actuellement plus de 112.000 ha de culture du durian, principalement dans les Hauts Plateaux du Centre avec plus de 52.000 ha, le delta du Mékong, 33.000 ha, la région du Nam Bô oriental, 21.000 ha et plusieurs autres localités. Ces cinq dernières années, la superficie a augmenté d'environ 25% chaque année, atteignant une production totale d'environ 900.000 tonnes.

Ses avantages en termes de prix et sa popularité dans les marchés d'importation ont placé le durian vietnamien dans une position plus élevée que de nombreuses autres cultures telles que le poivre, le fruit du dragon et le caoutchouc.

Cela a été démontré par les résultats des exportations de durian ces derniers temps, car aucun produit agricole venant d'arriver sur le marché mondial n'avauit aussi rapidement rapporté des milliards de dollars de chiffre d'affaires comme le durian.

Selon les données du Département général des douanes, en 2023, les exportations nationales de durian ont atteint près de 2,2 milliards de dollars, soit près de 5 fois plus en un an. En particulier, le durian frais s’est chiffré à 2 milliards de dollars, soit une augmentation de près de 8 fois plus.



Le principal marché de durian vietnamien est la Chine, avec un chiffre d'affaires de 1,97 milliard de dollars, soit 15 fois plus que l'année dernière. Vient ensuite la République tchèque avec 9,7 millions de dollars, soit 28 fois plus, la plus forte hausse parmi tous les marchés à l'export.

Le principal marché de durian vietnamien est la Chine, avec un chiffre d'affaires de 1,97 milliard de dollars, soit 15 fois plus que l'année dernière. Photo : VNA



En plus de ces deux marchés, les exportations vers la France, le Canada, les États-Unis et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ont connu une hausse allant de 32% à 8 fois plus.



Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association des fruits et légumes du Vietnam (Vinafruit), a déclaré que le prix du durian frais vietnamien est plsu compétitif que celui de pays comme la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines, avec une qualité stable, de sorte que de nombreux pays augmentent leurs achats.



Le durian vietnamien présente de nombreux avantages par rapport à ses concurrents dans la mesure où il est disponible toute l'année, alors que c'est un fruit saisonnier en Thaïlande. En outre, le coût logistique d’exportation vers le marché chinois est inférieur à celui de la Thaïlande, d'où un prix plus compétitif.

Dang Phuc Nguyen a déclaré que le marché chinois a fixé des exigences en matière de qualité des exportations. Par conséquent, si les producteurs ne se concentrent pas sur la qualité, il leur sera difficile de capitaliser sur ce marché d'exportation très lucratif.

« Les agences vietnamiennes compétentes doivent mener des négociations sur l'expansion du marché des produits agricoles de grande valeur. À l'avenir, le durian détiendra une part de marché importante sur les marchés voisins, car nous bénéficions de l'avantage de la proximité géographique, avec des coûts réduits ainsi que des délais de transport courts », a déclaré Dang Phuc Nguyen.

Cette année, avec la production qui augmentera et davantage d'indicatifs régionaux et d'assurance des conditions à l'exportation, la valeur d’exportations pourrait atteindre 3,5 milliards de dollars. - VNA