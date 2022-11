Hanoï (VNA) - À l'invitation du Premier ministre cambodgien, président de l'ASEAN en 2022, Samdech Techo Hun Sen, le Premier ministre Pham Minh Chinh effectuera une visite officielle au Cambodge les 8 et 9 novembre, assistera aux 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et conférences connexes du 10 au 13 novembre.



Il s’agira de la première visite officielle au Cambodge du Premier ministre Pham Minh Chinh en tant que chef du gouvernement vietnamien. Elle se déroulera dans le contexte où les deux pays fêtent cette année le 55e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques et de l’Année de l’Amitié Vietnam-Cambodge 2022. Il s’agira d’une occasion pour les deux Premiers ministres de passer en revue les relations entre leurs pays, de définir de nouvelles mesures pour faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle phase.



La participation de Pham Minh Chinh aux 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et conférences connexes sera une occasion pour le Vietnam d’affirmer sa politique extérieure et ses contributions au travail commun du bloc régional.

La Télévision nationale du Cambodge (TVK) parle de la visite du Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: capture d’écran

Le Vietnam et le Cambodge ont établi leurs relations diplomatiques le 24 juin 1967. En 2005, les hauts dirigeants des deux pays ont convenu d'établir une nouvelle devise pour le développement des relations bilatérales: « Bon voisinage, amitié traditionnelle, coopération intégrale, durable et à long terme ». Ces dernières années, les relations politiques entre le Vietnam et le Cambodge continuent de bien se développer. Les hauts dirigeants des deux pays maintiennent des visites, des contacts et des échanges sous diverses formes.La coopération dans le domaine de la sécurité et de la défense entre les deux pays est renforcée. Les deux parties affirment toujours qu'elles ne permettent à aucune force hostile d'utiliser leur territoire pour nuire à la sécurité de l'autre pays.Sur la base des traités et accords des hauts dirigeants des deux pays, les deux parties se coordonnent activement pour mettre en œuvre la démarcation et le bornage de la frontière terrestre commune. En 2019, elles ont signé deux documents juridiques reconnaissant les résultats de la démarcation et du bornage d'environ 84% de la frontière terrestre Vietnam-Cambodge. Elles s’efforcent de négocier pour résoudre les 16% inachevés pour continuer à construire une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable.La coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays obtient des résultats encourageants. Le commerce bilatéral au cours des neuf premiers mois de 2022 a atteint 8,45 milliards de dollars, en hausse de 16,7% par rapport à la même période en 2021. Le Vietnam compte 198 projets d'investissement valides au Cambodge avec un capital total de 2,92 milliards de dollars, figurant parmi les cinq plus grands investisseurs dans le Royaume.La coopération bilatérale en matière d'éducation - formation, transport, culture, santé, télécommunications..., est également promue. Par ailleurs, les deux pays coordonnent étroitement au sein des forums internationaux, régionaux et sous-régionaux…S'agissant des 40e et 41e Sommets de l’ASEAN et conférences connexes, il s’agira d’une occasion pour les dirigeants des pays membres de discuter des efforts d’édifier la Communauté de l’ASEAN, de renforcer la solidarité et le rôle central du bloc régional, ainsi que des orientations des relations entre l’ASEAN et ses partenaires, des questions stratégiques régionales et mondiales. A cette occasion, l'ASEAN devrait annoncer la mise en place de partenariats stratégiques intégraux (CSP) avec les Etats-Unis et l'Inde. Les dirigeants devraient approuver et reconnaître plus de 100 documents sur de nombreux domaines importants de coopération au sein de l'ASEAN, entre l'ASEAN et ses partenaires.Lors de ces conférences, le Premier ministre Pham Minh Chinh prononcera des discours importants, partageant les positions, les points de vue et les propositions du Vietnam pour consolider la solidarité, l’unité et le rôle central de l’ASEAN, renforcer les liens régionaux, promouvoir la coopération dans les domaines d’intérêt commun, intensifier les relations entre l’ASEAN et ses partenaires, et discuter des questions régionales et internationales avec des approches équilibrées et harmonieuses.Le Vietnam affirme constamment sa politique extérieure d'indépendance, d'autonomie, de diversification, de multilatéralisation, d'intégration internationale intégrale et profonde, de contributions substantielles au travail commun de l'ASEAN. Ce sera également une occasion pour le Vietnam d'informer de ses politiques, ses efforts et ses succès dans la reprise et le développement socio-économiques après l'épidémie.Parallèlement aux activités dans le cadre de l'ASEAN, le Premier ministre aura de nombreuses rencontres et contacts avec des dirigeants d’autres pays pour discuter de questions d'intérêt commun.-VNA