Un vol de rapatriement de citoyens vietnamiens pendant la pandémie de COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - L'Agence d'investigation du ministère de la Sécurité publique a mis en examen trois personnes supplémentaires dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur l’affaire survenue au ministère des Affaires étrangères, à Hanoï et dans d'autres villes et provinces du pays, a annoncé le 4 octobre le général de division To An Xo, chef du bureau et le porte-parole du ministère.

L'Agence d'investigation a décidé de mettre en examen, émettre un mandat d’arrêt pour une détention provisoire et un mandat de perquisition à son domicile contre Nguyen Hong Ha (né en 1964, ancien cadre du Consulat général du Vietnam à Osaka, Japon) pour la "corruption passive" selon l'article 354 du Code pénal ; Nguyen Le Ngoc Anh (né en 1988, ancien cadre de l'ambassade du Vietnam en Malaisie) pour l"'abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice de missions publiques" selon l'article 356 du Code pénal ; et Hoang Anh Kiem (né en 1978, travailleur libre) pour la "corruption active" selon l'article 364 du Code pénal.

Actuellement, l'Agence d’investigation continue l'enquête et l'élargissement de ses enquêtes sur cette affaire pour la traiter strictement conformément à la loi.

Il s'agit d'un nouveau déroulement dans le processus de l’enquête sur l'affaire de "Corruption active, corruption passive; abus de fonctions et de pouvoirs dans l’exercice de missions publiques et appropriation frauduleuse de biens", survenue au ministère des Affaires étrangères, à Hanoï et d’autres villes et provinces.

Auparavant, le 27 septembre, le ministère de la Sécurité publique avait mis en examen Nguyen Quang Linh (né en 1974), assistant du vice-Premier ministre permanent, pour "corruption passive", dans le cadre de l'élargissement de l'enquête sur cette affaire. -VNA