Un vol de rapatriement de citoyens vietnamiens au pays lors de la pandémie de COVID-19. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Pour élargir l'enquête sur l'affaire survenue au Département consulaire du ministère des Affaires étrangères, la Police d’investigation du ministère de la Sécurité publique a poursuivi en justice ; donné la décision d’arrestation, de détention et de perquisition de la résidence et du lieu de travail de Nguyen Thanh Hai (né en 1971 à Hanoï, chef du Département des relations internationales du Bureau du gouvernement) pour le " pots-de-vin", conformément à l’article 354 du Code pénal, a annoncé le 20 septembre le général de division To An Xo, chef du bureau du ministère de la Sécurité publique.

La Police d’investigation a arrêté le 18 août Nguyen Tien Than, membre du Département des relations internationales du Bureau du gouvernement pour aussi le «pots-de-vin’’.

Auparavant, la police d’investigation du ministère de la Sécurité publique avait décidé de poursuivre en justice cette affaire de « corruption active, corruption passive ». Trois autres personnes impliquées dans cette affaire ont été poursuivies en justice, dont le vice-ministre des Affaires étrangères To Anh Dung.

Une instance a aussi été introduite contre quatre officiels du Département consulaire : la directrice du département Nguyên Thi Huong Lan, le directeur adjoint du département Dô Hoàng Tung, le chef de bureau du département Lê Tuân Anh, et le chef adjoint du Bureau de protection des citoyens du département Luu Tuân Dung pour réception de « pots-de-vin ».

En outre, cette affaire concernent d’autres personnes du Bureau du gouvernement, du ministère des Transports, du ministère de la Sécurité publique. - VNA