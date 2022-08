An Giang, 20 août (VNA) - Un corps présumé d’une personne disparue dans une affaire de 40 Vietnamiens fuyant un casino au Cambodge pour rentrer chez eux a été retrouvé samedi 20 août dans la rivière Binh Ghi, a annoncé un responsable du district de An Phu, province de An Giang (Sud).

Les personnes entrées illégalement dans le pays logés temporairement au centre d’éducation communautaire de la commune de Da Phuoc, district de An Phu. Photo diffusée par la VNA

Plus tôt dans la matinée du 18 août, un groupe de ressortissants vietnamiens a été arrêté par les gardes-frontières de An Giang. Ils ont indiqué qu’un total de 42 personnes ont tenté de s’échapper du casino de la commune de Sampeou Poun, district de Kaoh Thom, province de Kandal.

Certains ont subi des blessures mineures. Une personne est portée disparue et une autre, un homme de 16 ans originaire de la province de Kon Tum, a été rattrapée par le personnel du casino alors qu’il tentait de s’enfuir.

Ils avaient auparavant été grugés au Cambodge pour travailler au casino.

Le président du Comité populaire du district, Trân Hoa Hop, a déclaré que les autorités de An Giang et Kanda avaient tenu une séance de travail pour discuter de la situation des Vietnamiens restants dans le casino, mais leur nombre reste encore à déterminer. – VNA