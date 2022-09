Pham Xuan Thang (à gauche) et Pham Manh Cuong (à droite). Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le général To An Xo, chef du bureau du ministère de la Sécurité publique, la Police d’investigation a pris le 17 septembre des décisions de mise en examen, d’arrestation pour une mise en détention provisoire et des mandats de perquisition à l’encontre de Pham Xuan Thang, ancien secrétaire du Comité provincial du Parti de Hai Duong, et de Pham Manh Cuong, ancien directeur du Service provincial de la Santé de Hai Duong, pour “Abus de fonctions et de pouvoirs dans l'exercice de missions publiques”, selon l’article 356 du Code pénal.



Ils ont été arrêtés dans le cadre de l’enquête sur l’affaire de “Violation des réglementations sur la gestion et l'utilisation des biens de l'État, entraînant des pertes et du gaspillage”, de “Violation des réglementations sur les appels d'offres, causant de graves conséquences”, d’“Abus de fonctions et de pouvoirs dans l'exercice de missions publiques”, de corruption active et passive, survenue à la société Viet At et des unités et localités concernées.



Selon la Police d’investigation, Pham Xuan Thang et Pham Manh Cuong avaient profité de leurs postes et leurs pouvoirs pour diriger des violations des dispositions de la loi lors d'appels d'offres afin que la société Viet A puisse illégalement gagner une somme d'argent particulièrement importante, causant des dommages particulièrement graves aux biens de l'État.-VNA