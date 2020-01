Le ministre de la Sécurité publique Tô Lâm et la famille du sous-lieutenant Duong Duc Hoang Quân. Photo: vietnamnet.vn



Hanoï (VNA) – Le général Tô Lâm, ministre de la Sécurité publique, a rendu visite samedi 11 janvier aux familles des trois policiers sacrifiés dans l’affaire de troubles à l’ordre public survenue dans la commune de Dông Tâm, district de My Duc, Hanoï.

Le ministre a reconnu les sacrifices des policiers lors de l'exécution de leurs missions pour la paix du peuple. Il a partagé la grande perte des trois familles et émis l’espoir qu’elles surmonteraient la douleur.

Il a annoncé que le président vietnamien avait signé une décision pour décerner à titre posthume l’Ordre d’exploit militaire de première classe aux trois policiers décédés.

Les trois policiers sacrifiés dans l’affaire de Dong Tam sont le sous-colonel Nguyên Huy Thinh (sous-chef du régiment de la Police mobile de Hanoï, Commandement de la Police mobile, ministère de la Sécurité publique) ; le sous-lieutenant Duong Duc Hoang Quân, né en 1992 (régiment de la Police mobile de Hanoï, Commandement de la Police mobile, ministère de la Sécurité publique) ; et le lieutenant Pham Công Huy, né en 1993 (service de prévention des incendies de la Police de Hanoï).

Depuis le 31 décembre 2019, des unités du ministère de la Défense travaillent avec les forces compétentes pour construire des murs de clôture pour protéger l’aéroport Mieu Mon à Hanoï selon un plan prévu.

Dans le processus de construction, le matin du 9 janvier 2020, certaines personnes ont eu des actes d’opposition et utilisé des grenades, des cocktails Molotov et des couteaux de lancer…, pour attaquer les forces compétentes et les personnes exerçant des fonctions publiques et causer des troubles à l’ordre public. Trois cadres et soldats des forces de Sécurité publique se sont sacrifiés, un opposant est mort. Un autre opposant a été blessé.

Selon le ministère de la Sécurité publique, les forces compétentes ont neutralisé et arrêté les personnes ayant gravement violé la loi, pour des procédures judiciaires appropriées.

Actuellement, les unités concernées sont en train de construire des murs de clôture de l’aéroport Mieu Mon selon le plan prévu.-VNA