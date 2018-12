Hanoi (VNA) – Vietnam Airlines opèrera davantage de vols au départ des grandes villes vietnamiennes à destination de Kuala Lumpur, le 11 décembre, au service des fans de football désireux de se rendre en Malaisie pour encourager l’équipe nationale vietnamienne lors de la finale de l’AFF Suzuki Cup 2018.

Partout où ils se déplacent, les fans de la sélection vietnamienne de football repeignent leur ville d’accueil en rouge et or. Photo: VNA



La compagnie aérienne nationale effectuera un ou deux vols supplémentaires pour chaque route reliant Hanoi, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang à la capitale malaisienne.Avec un vol quotidien pour chaque route, Vietnam Airlines offrira à l’occasion un total de plus de 1.100 sièges sur les vols reliant le Vietnam à la Malaisie.Les vols supplémentaires, utilisant des avions Airbus A321, devront partir du Vietnam le matin et revenir le soir de la même journée.Le transporteur national travaillera avec plusieurs agences de voyage pour concevoir des forfaits de voyage pour la journée, qui comprendront des billets d’avion et de match, un guide touristique et le transport jusqu’au stade.De Vietravel à HanoiRedtours, plusieurs compagnies de tourisme ont proposé une série de tours vers la Malaisie aux fans vietnamiens désireux d’aller à Kuala Lumpur envoyer leurs bonnes ondes aux Rouge et or.Le Vietnam est entré en finale de l’AFF Suzuki Cup 2018 après avoir battu les Philippines 2-1 lors du match retour de la demi-finale, qui s’est déroulée jeudi 6 décembre au stade de My Dinh de Hanoi.Les élèves de l’entraîneur sud-coréen Park Hang Seo se sont imposés face aux Philippins (2-1) lors du match aller qui s’était déroulé quatre jours auparavant dans la ville philippine de Bacolod.Le match aller de la finale entre le Vietnam et la Malaisie se déroulera le 11 décembre Kuala Lumpur, et le match retour aura lieu quatre jours plus tard au stade de My Dinh de Hanoi.L’AFF Suzuki Cup 2018 se déroule du 8 novembre au 15 décembre avec un nouveau format de jeu: les équipes ont joué deux matchs à domicile et deux à l’extérieur lors de la phase de poules. Le Vietnam a remporté le championnat une fois en 2008. -VNA