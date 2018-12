Photo: Foxsportasia

Hanoï (VNA) – Les médias asiatiques ont salué la victoire du Vietnam contre les Philippines lors du match retour en demi-finale de l'AFF Suzuki Cup 2018 le soir du 6 décembre au stade national My Dinh à Hanoï, laquelle a permis aux joueurs de Park Hang-seo de se qualifier pour la finale.



« AFF Suzuki Cup 2018 : Le Vietnam met fin aux espoirs de miracle des Philippines » était le titre d’un article sur le site de Foxsportasia publié le même jour après la fin du match.



« Le +miracle de Hanoï+ qui a eu lieu pour les Philippines en 2010 ne s'est pas répété », a écrit Foxsportasia.



Le journal Sports Seoul a exprimé ses impressions devant la domination vietnamienne sans partage.



« Sur le terrain de My Dinh, les Vietnamiens ont laissé le ballon aux adversaires pendant une grande partie du match, mais le jeu était toujours sous le contrôle de Park Hang-seo. Pendant ce temps, le Onze phillipin a abordé le match avec un style nordique et intense. Ils ont fait de gros efforts, mais le Vietnam a réagi calmement », a analysé le journal sud-coréen.



" Il semble que le sélectionneur vietnamien était confiant dans le fait que le Vietnam se qualifie pour la finale", a décrit le journal Sports Seoul.



Partageant le même point de vue, le journal Sport Talk Korea a écrit : « Le Vietnam a menacé l'adversaire avec des joueurs compétents techniquement. Tandis que les Philippines ont étiré le match pour profiter de leur forme physique. L'équilibre ne s'est effondré que lorsque les Philippines ont montré un déclin physique - le facteur le plus important dans les matchs intenses ». -VNA