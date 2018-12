Hanoi (VNA) - Juste après la victoire de l’équipe nationale de football du Vietnam à l’AFF Suzuki Cup 2018, les donateurs ont inondé les nouveaux champions de récompenses d’une valeur de plusieurs milliards de dôngs.

Le Vietnam est le nouveau champion de l’AFF Suzuki Cup. Photo : VNA

Le groupe Apec a récompensé l’ensemble de l’équipe et de l’entraîneur Park Hang-seo avec de nombreux appartements de luxe situés dans une station balnéaire d’une valeur totale de 4,2 milliards de dôngs (181.000 dollars). Anh Duc, le buteur du seul but du match, s’est vu offrir un appartement évalué à 1,2 milliard de dôngs.Parmi les autres donateurs figurent le groupe électronique Asanzo, la TP Bank et Vinaphone qui ont remis chacun une récompense d’un milliard de dôngs.À 15 heures, samedi 15 décembre, l’équipe avait reçu 9,4 milliards dôngs des donateurs, en plus des 300.000 dollars du comité d’organisation du tournoi.Le Vietnam a remporté de nouveau le trophée l’AFF Suzuki Cup après 10 ans de disette en s’imposant 1 à 0 face à la Malaisie lors de la finale du match retour du tournoi qui s’est déroulé au stade national de My Dinh, à Hanoi, samedi soir 15 décembre.L’équipe nationale a remporté le premier titre de champion de l’AFF Suzuki Cup en 2008, également au stade national de My Dinh. -VNA