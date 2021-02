Hanoï (VNA) - Après huit jours de travail, le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) s’est clôturé lundi matin à Hanoï.

Le secrétaire général du PCV Nguyên Phu Trong prononce le discours de clôture du 13e Congrès national du Parti. Photo: VNA



Au nom du Présidium du 13e Congrès, Vo Van Thuong, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, a proclamé les résultats des élections du Bureau politique, du secrétaire général du Parti, du Secrétariat, de la Commission de contrôle du Comité central et son président.

Les membres du Comité central du 13e mandat se sont présentés.

Les participants ont félicité Nguyen Phu Trong pour sa réélection au poste de secrétaire général. Au nom du Comité central du 13e mandat, il a souligné que tous les membres du Comité central promettaient au Congrès, au Parti, au peuple et à toute l’armée de faire tous les efforts pour surmonter toutes les difficultés, accomplir les tâches et mettre en œuvre avec succès la Résolution du 13e Congrès du Parti.

Lors de la séance de clôture, Lê Minh Hung, secrétaire du Comité central du 13e mandat, chef du bureau du Comité central du Parti, chef du secrétariat du 13e Congrès, a présenté l’intégralité du projet de la Résolution du 13e Congrès, qui a ensuite été approuvé.

Selon la Résolution, les réalisations des 35 ans de mise en œuvre du Renouveau, des 30 ans de mise en œuvre du Programme de 1991, des 10 ans du Programme (complété et développé de 2011), ont confirmé que la voie de transition vers le socialisme du pays est conforme à la réalité au Vietnam et aux tendances de développement de l'époque d’aujourd’hui. La bonne direction du Parti est le facteur décisif de la victoire de la Révolution vietnamienne.

Dans le contexte de situation mondiale compliquée, le Programme du Parti continue d’être le drapeau de l'idéologie, de combat et le drapeau pour rassembler la force de la grande union nationale pour un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et moderne.

La résolution met l'accent sur les objectifs généraux et les objectifs concrets jusqu'en 2025, 2030 et 2045. Elle présente clairement les orientations de développement socio-économique pour 2021-2025, les orientations de développement national pour 2021-2030 et six tâches principales du 13e mandat, ainsi que trois percées stratégiques.

Le secrétaire général Nguyen Phu Trong a prononcé le discours de clôture.

Le 13e Congrès a affirmé que le Parti continuait à persévérer sur la voie du marxisme-léninisme, la pensée de Hô Chi Minh, en les appliquant de façon créative aux conditions du vietnam à chaque période; sur les objectifs de l'indépendance nationale et du socialisme et du Renouveau pour un peuple riche, un pays puissant, démocratique, équitable et moderne.

Le 13e Congrès a souligné la nécessité de renforcer l’édification et le réajustement du Parti et du système politique pour qu’ils soient transaprents et puissants, de concrétiser et appliquer au mieux les préconisatons du Parti, de remédier aux faiblesses dans la direction et dans l’application des politiques…

Nguyên Phu Trong a appelé tout les Vietnamiens à l’intérieur comme à l’extérieur du pays à œuvrer pour réaliser avec succès la Résolution du 13e Congrès national du Parti en vue de meilleures réalisations. -VNA