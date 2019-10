Hanoi (VNA) - Une délégation de l’Académie nationale de l’administration publique (NAPA), dirigée par son président Dang Xuan Hoan, a effectué du 29 septembre au 2 octobre une visite de travail en Ukraine.

Vue de la séance de travail de la délégation de l’Académie nationale de l’administration publique (NAPA) avec l’ambassade du Vietnam en Ukraine, le 30 septembre. Photo: VNA

Durant son séjour, elle a eu des séances de travail avec l’Académie nationale de l’administration publique du président de l’Ukraine, et plusieurs universités et instituts renommés de Kiev et Kharkov pour échanger des expériences d’enseignement et des recherches scientifiques en matière d’administration publique.En outre, la délégation vietnamienne a discuté des mesures et plans de coopération dans les années à venir. Elle a également travaillé avec les dirigeants de plusieurs ministères et secteurs de l’Ukraine.Le 30 septembre, elle a eu une séance de travail avec l’ambassade du Vietnam en Ukraine, au cours de laquelle M. Hoan a présenté au personnel clé de l’ambassade les nouvelles fonctions et missions de la NAPA.L’Ambassadeur Nguên Anh Tuan a informé la délégation de la situation économique et politique de l’Ukraine et des résultats de la réforme administrative menée sous la direction du président Volodymyr Zelenski, notamment en matière de gestion administrative et de prévention de la corruption. – VNA