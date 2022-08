Cérémonie de célébration du 55e anniversaire de l’ASEAN à Buenos Aires, en Argentine. Photo: VNA

Buenos Aires (VNA) - Une cérémonie de célébration du 55e anniversaire de l’ASEAN a été organisée solennellement le 8 août à Buenos Aires, en Argentine, en président du vice-ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Tettamanti.

L’ambassadeur vietnamien Duong Quoc Thanh, président tournant du Comité de l'ASEAN en Argentine, a passé en revue le processus de développement de l’ASEAN, dont la fondation de la communauté de l’ASEAN en 2015 était un jalon d’or.

En outre, avec la création de la zone de libre-échange de l’ASEAN (AFTA) en 1992 et la signature des accords de libre-échange entre l’ASEAN et des partenaires tels que la Chine, la République de Corée, le Japon, l’Inde et plus récemment, la signature du Partenariat économique régional global (RCEP), l’ASEAN affirme de plus en plus son rôle en tant qu’un acteur actif, contribuant au renforcement du système commercial multilatéral ouvert régional et mondial. Avec une population de plus de 650 millions d'habitants et un PIB d'environ 4.000 milliards de dollars en 2021, l'ASEAN est actuellement le marché en développement le plus prometteur et le plus dynamique au monde.

L’ambassadeur vietnamien a également exprimé le souhait de rendre plus efficaces les relations entre les pays membres de l’ASEAN et l’Argentine.

Le président de Miguel Hidalgo en visite au stand du Vietnam à la fête Bazaar ASEAN+3. Photo: VNA

Le même jour, le Comité de l'ASEAN au Mexique (ACMC), en collaboration avec les autorités de la ville de Mexico et trois États invités : le Japon, la République de Corée et la Chine, a organisé la fête Bazaar ASEAN+3 en l’honneur du 55e anniversaire de la fondation de cette association. -VNA