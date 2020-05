Cérémonie de célébration du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh en Suisse. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un bon nombre d’activités a été organisé à l’étranger pour célébrer le 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh, le leader national, le héros de la libération nationale du Vietnam et l'éminent homme de culture du monde.

Le 19 mai, l’ambassade du Vietnam en Suisse a tenu à Genève une cérémonie pour marquer les 130 ans de la naissance du Président Ho Chi Minh. Lors de l’événement, les participants ont brûlé des baguettes d’encens en mémoire du Président Ho Chi Minh, regardé le documentaire "Ho Chi Minh – portrait d’un homme" et planté des arbres au siège de l’ambassade du Vietnam à Genève.

L’ambassadrice du Vietnam en Suisse Le Linh Lan a présenté la pensée diplomatique de Ho Chi Minh qui, était un patrimoine inestimable ouvrant la voie à la réussite de la diplomatie vietnamienne et continuait d'être une ligne directrice de la politique étrangère du Vietnam dans les temps à venir.

A cette occasion, le personnel de l’ambassade du Vietnam au Chili est également allé déposer un bouquet de fleurs au pied de la statue du Président Ho Chi Minh dans le parc lui dédié situé à Santiago, au Chili.

Lors de la cérémonie, l’ambassade du Vietnam au Chili, Nguyen Ngoc Son, et le préfet de l’arrondissement de Cerro Navia, Ramon Sotomayo, a exprimé leur admiration devant les grandes contributions du Président Ho Chi Minh pour l’œuvre de libération et d’édification nationales du Vietnam, ainsi que le mouvement communiste et les peuples opprimés du monde.

L'article sur la célébration du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh publié sur le journal Unsere Zei. Photo: VNA



A cette occasion, la presse étrangère a également publié des articles sur la célébration du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh.

Le journal allemand Unsere Zeit (Notre temps) du Parti communiste allemand (DKP) et le site Internet Redglobe.de d'Allemagne est couvert par la célébration du 130e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh au Vietnam. Ils ont rappelé sa vie et sa glorieuse carrière révolutionnaire.

Le Comité central du Parti communiste allemand a adressé à cette occasion ses félicitations au comité central du Parti communiste du Vietnam, affirmant que le Président Ho Chi Minh est l’un des hommes politiques les plus marquants du XXe siècle.

L'agence de presse Khaosan Pathet Lao (KPL) et le quotidien laotien Pasason ont publié des articles soulignant la vie et la carrière révolutionnaire du Président Ho Chi Minh, et ses relations étroites avec la révolution laotienne, à l'occasion de son 130e anniversaire.

Les médias laotiens ont également félicité le grand leader national vietnamien pour sa grande contribution aux mouvements de libération des nations opprimées du monde entier.

Toujours le 19 mai, le magazine Moderndiplomacy a publié un article du professeur indien Pankaj Jha sur le Président Ho Chi Minh, grand leader national du Vietnam, ainsi que sa pensée sur la paix du monde. -VNA