Des visiteurs à l'exposition sur la piste Ho Chi Minh. Photo: VNA

Da Nang (VNA) – Une exposition a eu lieu le 16 mai au Musée de la 5e zone militaire à Dà Nang, à l’occasion des 60 ans de l’ouverture de la piste Hô Chi Minh.



Plus de 180 photos et objets ont été présentés pour retracer la bataille acharnée le long de la piste militaire traversant la cordillère Truong Son pendant la Résistance contre l’armée américaine.



Le même jour, l’Association « Truong Son » de Cao Bang a organisé une cérémonie pour célébrer le 60e anniversaire de l’ouverture de la piste Hô Chi Minh.



En 1959, les travaux d’une voie de logistique militaire traversant la cordillère Truong Son pour approvisionner en troupes le théâtre des opérations du Sud ont été lancés. L’intensification des combats dans le Sud a conduit l’Armée populaire du Vietnam à fournir de plus en plus de matériel aux combattants du Sud.



La célèbre piste Hô Chi Minh, aussi nommée piste Truong Son parce qu’elle traverse la cordillère éponyme, est un immense dédale de pistes abritées par la jungle et de boyaux qui descendent du nord vers le sud en passant par le sud laotien et le nord-est cambodgien afin de contourner le dispositif de défense américain dans le Sud.



Cette piste légendaire, d’une longueur d’environ de 17.000 km, a été classée vestige historique nationale spéciale, symbole de la volonté du peuple de lutter pour l’indépendance et la liberté.



Aujourd’hui, plus qu’une route transnationale importante, elle garantit la sécurité, la défense et le développement socio-économique du Vietnam. – VNA