Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh (droite) et le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires Politiques, David Hale. Photo: VNA

New York (VNA) – Le 26 septembre, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a eu des rencontres bilatérales à l’occasion de sa participation à la 74e session de l’Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies (ONU), tenue à New York, aux Etats-Unis.

En rencontrant le sous-secrétaire d'État américain aux Affaires Politiques, David Hale, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh lui a affirmé que le Vietnam tenait en haute estime ses relations avec les Etats-Unis et souhaitait les promouvoir dans le contexte où les deux pays préparaient la célébration du 25e anniversaire de la normalisation de leurs relations en 2020.

Il a proposé de multiplier les rencontres et dialogues bilatéraux, en particulier ceux de haut niveau, d’approfondir et d’élargir le cadre de leurs relations dans le commerce et l’investissement, la sécurité et la défense, outre intensifier la coopération sur les questions internationales et régionales.

Le sous-secrétaire d'État David Hale a exprimé sa satisfaction devant le développement substantiel et efficace du partenariat intégral entre son pays et le Vietnam ces derniers temps, souhaitant approfondir les liens bilatéraux dans tous les domaines. Il a affirmé l'engagement des États-Unis en faveur de la paix, de la sécurité et de la prospérité en Indo-Pacifique.

David Hale a déclaré que les États-Unis avaient l’intérêt dans la garantie de l'ordre basé sur les règles, de la liberté, de la sécurité et de la sûreté de navigation et de survol en Mer Orientale. Il a déclaré souhaiter que les deux parties maintiennent des contacts de tous niveaux, se consultent régulièrement et coordonnent dans les relations bilatérales ainsi qu’au sein des forums multilatéraux.

Le vice-Premier ministre a également eu des rencontres bilatérales avec le Premier ministre ougandais, le Premier ministre de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le ministre algérien des Affaires étrangères.

Ces derniers ont tous félicité le Vietnam pour son élection au poste de membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies (ONU) pour le mandat 2020-2021. Ils ont proposé de nombreuses mesures visant à renforcer les échanges de délégations entre leurs pays et le Vietnam, à promouvoir la coopération économique, les échanges entre habitants et la coordination au sein des forums multilatéraux. -VNA