Vo Van Thuong, permanent du Secrétariat du Parti (droite), et le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin-pyo. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Dans le cadre de sa visite de travail en République de Corée, Vo Van Thuong, permanent du Secrétariat du Parti, a eu une entrevue avec le président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin-pyo. Il a également rencontré plusieurs hommes politiques et des représentants de nombreuses organisations sud-coréennes.



Lors de ces rencontres, Vo Van Thuong a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer ses relations avec la République de Corée. Il a demandé au président de l’Assemblée nationale sud-coréenne, Kim Jin-pyo, de soutenir la poursuite du renforcement des relations politiques et de la coopération économique entre les deux pays.



Vo Van Thuong a également suggéré à la République de Corée de continuer à soutenir la position de l’ASEAN et du Vietnam sur la promotion de la paix, de la coopération en Mer Orientale, l’application de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), l’élaboration rapide d’un Code de conduite en Mer Orientale (COC) substantiel et efficace, le respect de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).



Le président de l’Assemblée nationale et les partenaires sud-coréens ont souligné que la coopération avec le Vietnam était un exemple pour les relations avec d’autres pays. La partie sud-coréenne a convenu de l'importance du maintien de la paix, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol conformément à la CNUDM de 1982, et a déclaré son soutien aux positions pertinentes de l’ASEAN et du Vietnam. -VNA